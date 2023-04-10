Депутат Нилов подчеркнул важность работы фонда "Защитники Отечества"

"Наша задача - реализовывать и сделать все возможное для того, чтобы нашим гражданам и семьям, кто потерял родных и близких и чьи родные и близкие находятся на передовой, оказать всестороннюю помощь и поддержку. Также нужно решать самые нетривиальные вопросы, в том числе в ручном режиме, оказывать необходимую медико-психологическую помощь, помощь по вопросам трудоустройства, а главное - всестороннюю моральную поддержку", - отметил он.