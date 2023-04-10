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14 минут назад

Депутат Нилов подчеркнул важность работы фонда "Защитники Отечества"

Газета.Ru

Все, что касается работы фонда "Защитники Отечества", делается благодаря решению президента России Владимира Путина, которое прозвучало в тезисах послания. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Депутат Нилов подчеркнул важность работы фонда "Защитники Отечества"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Наша задача - реализовывать и сделать все возможное для того, чтобы нашим гражданам и семьям, кто потерял родных и близких и чьи родные и близкие находятся на передовой, оказать всестороннюю помощь и поддержку. Также нужно решать самые нетривиальные вопросы, в том числе в ручном режиме, оказывать необходимую медико-психологическую помощь, помощь по вопросам трудоустройства, а главное - всестороннюю моральную поддержку", - отметил он.

Напомним, в Российском союзе ветеранов состоялась встреча председателя государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" Анны Цивилевой с депутатами Госдумы и сенаторами Российской Федерации.

Ключевым вопросом встречи стали изменения в федеральный закон "О ветеранах". Внесенные на рассмотрение поправки позволят получить статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий людям, которые с мая 2014 года принимали участие в боевых действиях на Донбассе

По словам Нилова, изменения в федеральный закон "О ветеранах" могут рассмотреть уже в конце апреля.

"Комитет, который я возглавляю, отвечает за проведение этого законопроекта. Мы надеемся, что мы эти поправки рассмотрим в апреле, чтобы их Совет Федерации до апреля так же смог рассмотреть", - заключил депутат.

Общество,Анна Цивилева,Ярослав Нилов,Владимир Путин,Госдума,
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