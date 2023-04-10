$79.50+0.1487.10+0.37
31 минуту назад

Baza: москвича отказались пускать в аэропорт из-за неумения пользоваться ноутбуком

Газета.Ru

Сотрудники Шереметьево отказались пускать москвича в аэропорт из-за выключенного ноутбука, который он не мог включить. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Не сумевшего включить ноутбук москвича не пустили в Шереметьево
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что на досмотре москвича по имени Тимофей попросили включить ноутбук, однако тот не умел им пользоваться, из-за чего не мог выполнить требование сотрудников Шереметьево. Представители аэропорта в свою очередь не поверили Тимофею и не пропустили его дальше, ссылаясь на приказ 227 Министерство транспорта РФ о порядке проведения досмотра.

Изучив приказ, Тимофей обнаружил, что он не обязан уметь пользоваться ноутбуком. К тому же по приказу он мог оставить компьютер на хранение в аэропорту и получить его по возвращении, но сотрудники Шереметьево отказались принять ноутбук.

Тогда, как пишет Baza, Тимофей вызвал полицию, которая тоже не смогла ему ничем помочь. Мужчина предложил представителям Шереметьево самим включить компьютер, но они не согласились. Вскоре москвич нашел решение возникшей проблемы, решив улететь без ноутбука, — он оставил его в машине.

Ранее уехавший из России в Казахстан начинающий айтишник в интервью «Газете.Ru» рассказал об обучении, резюме и поиске работы.

Общество,Аэропорт Шереметьево,Минтранс РФ,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий