Не сумевшего включить ноутбук москвича не пустили в Шереметьево

Сотрудники Шереметьево отказались пускать москвича в аэропорт из-за выключенного ноутбука, который он не мог включить. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Отмечается, что на досмотре москвича по имени Тимофей попросили включить ноутбук, однако тот не умел им пользоваться, из-за чего не мог выполнить требование сотрудников Шереметьево. Представители аэропорта в свою очередь не поверили Тимофею и не пропустили его дальше, ссылаясь на приказ 227 Министерство транспорта РФ о порядке проведения досмотра.

Изучив приказ, Тимофей обнаружил, что он не обязан уметь пользоваться ноутбуком. К тому же по приказу он мог оставить компьютер на хранение в аэропорту и получить его по возвращении, но сотрудники Шереметьево отказались принять ноутбук.

Тогда, как пишет Baza, Тимофей вызвал полицию, которая тоже не смогла ему ничем помочь. Мужчина предложил представителям Шереметьево самим включить компьютер, но они не согласились. Вскоре москвич нашел решение возникшей проблемы, решив улететь без ноутбука, — он оставил его в машине.