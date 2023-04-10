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58 минут назад

В Воронеже из больницы выписали мужчину, который выпал с 19-го этажа

ТАССиещё 4

Врачи в Воронеже выписали из Больницы скорой медицинской помощи № 1 (БСМП № 1) мужчину 1982 года рождения, который 3 апреля выпал с 19-го этажа дома и не пострадал. Об этом сообщил ТАСС в понедельник главный врач БСМП №1 Игорь Банин.

Выпавший с 19-го этажа житель Воронежа выписан из больницы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мужчина выписан на амбулаторное долечивание, у него все неплохо. Получается, он провел у нас неделю", - сказал он.

В понедельник, 3 апреля, около 20:00 мск в Воронеже с 19-го этажа многоквартирного дома на улице Колесниченко выпал мужчина 1982 года рождения, с помощью прибывших спасателей он смог подняться с легкового автомобиля Nissan, на который упал. По данным Банина, у мужчины после обследования не выявили серьезные повреждения, только легкую черепно-мозговую травму и перелом одной мелкой кости. По словам главного врача БСМП № 1, выжить мужчине помогло приземление на автомобиль. Как сообщила ТАСС представитель пресс-службы следственного управления СК по Воронежской области, по предварительным данным, причиной своего поступка мужчина назвал ссору с девушкой.

Общество,Следственный комитет,
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