В Хабаровском крае стартовал международный фестиваль Юрия Башмета

«За свою историю фестиваль под руководством Юрия Башмета стал одним из самых важных событий в культурной жизни региона. Расширилась его география — выступлений с нетерпением ждут не только в краевой столице и Комсомольске-на-Амуре, но также в Вяземском, в Хабаровском районе, районе имени Лазо», — заявил Дегтярёв.