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В Хабаровском крае стартовал международный фестиваль Юрия Башмета

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв дал старт международному фестивалю Юрия Башмета. Программа включает концерты, мастер-классы, премьеры.

В Хабаровском крае стартовал международный фестиваль Юрия Башмета
© RT на русском

Об этом сообщает transsibinfo.com.

«За свою историю фестиваль под руководством Юрия Башмета стал одним из самых важных событий в культурной жизни региона. Расширилась его география — выступлений с нетерпением ждут не только в краевой столице и Комсомольске-на-Амуре, но также в Вяземском, в Хабаровском районе, районе имени Лазо», — заявил Дегтярёв.

Фестиваль расширили благодаря проекту «Культурные гастроли» флагманской инициативы «Край комфортного проживания» стратегии развития региона.

Ранее Nation News сообщал, что спектакль «Дороги Высоцкого» представят 22 апреля в Большом зале Кремлёвского дворца в Москве.

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