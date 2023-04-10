В новом учебнике истории расскажут о причинах начала СВО

Обновленный учебник истории для старших классов, который сейчас находится в разработке у Минпросвещения, расскажет о причинах начала спецоперации РФ на Украине. Об этом в интервью "Российской газете" заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

По его словам, уже с 1 сентября по новому учебнику смогут обучаться воспитанники 10–11 классов.

"Кстати, я буквально на днях читал материал о Сталинградской битве, который будет в учебнике. Просто до мурашек – и о полководцах, о наших военных подвигах. Прочитал и раздел, связанный со специальной военной операцией: там раскрыты все причины начала СВО", – поделился Кравцов.

Между тем в Минобрнауки РФ рассказали, что в университетах с сентября 2023 года будет введен курс "Основы российской государственности". В ведомстве подчеркнули, что в разработке программы приняли участие 3 тысячи педагогов из 562 вузов России.