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18 минут назад

Новый учебник истории раскроет все причины начала спецоперации РФ на Украине – Кравцов

Москва24иещё 1

Обновленный учебник истории для старших классов, который сейчас находится в разработке у Минпросвещения, расскажет о причинах начала спецоперации РФ на Украине. Об этом в интервью "Российской газете" заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

В новом учебнике истории расскажут о причинах начала СВО
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиковпортал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

По его словам, уже с 1 сентября по новому учебнику смогут обучаться воспитанники 10–11 классов.

"Кстати, я буквально на днях читал материал о Сталинградской битве, который будет в учебнике. Просто до мурашек – и о полководцах, о наших военных подвигах. Прочитал и раздел, связанный со специальной военной операцией: там раскрыты все причины начала СВО", – поделился Кравцов.

Между тем в Минобрнауки РФ рассказали, что в университетах с сентября 2023 года будет введен курс "Основы российской государственности". В ведомстве подчеркнули, что в разработке программы приняли участие 3 тысячи педагогов из 562 вузов России.

Курс будет состоять из лекций и семинаров, программа рассчитана на 72 часа, из которых 18-20 часов – это внеаудиторная нагрузка.

Общество,Сергей Кравцов,Минпросвещения России,Минобрнауки России,
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