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2 часа назад

Роскомнадзор: использование VPN грозит компрометацией личных данных

Газета.Ruиещё 4

В Роскомнадзоре заявили, что использование VPN-сервисов грозит компрометацией личных данных. Об этом говорится в заявлении службы в социальных сетях.

Роскомнадзор: использование VPN грозит компрометацией личных данных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В соцсетях обсуждают видеоролики с социальной рекламой о рисках использования VPN-сервисов. Согласно закону "О связи" средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой, так как создают условия для незаконной деятельности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сервисы VPN могут создать у пользователей "ошибочное представление о собственной анонимности в интернете". По заявлению ведомства, мошенники могут компроментировать пользователей информацией, полученной с помощь VPN-сервисов.

В декабре прошлого года глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что VPN-сервисы в России "не приживаются". По его мнению, число россиян, использующих сервисы для обхода блокировок, снизилось. Шадаев утверждал, что число пользователей VPN в России вернулось "на мартовский-апрельский уровень" 2022 года.

Общество,Максут Шадаев,Роскомнадзор,Горячая новость,
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