Роскомнадзор: использование VPN грозит компроментацией личных данных

В Роскомнадзоре заявили, что использование VPN-сервисов грозит компрометацией личных данных. Об этом говорится в заявлении службы в социальных сетях.

"В соцсетях обсуждают видеоролики с социальной рекламой о рисках использования VPN-сервисов. Согласно закону "О связи" средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой, так как создают условия для незаконной деятельности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сервисы VPN могут создать у пользователей "ошибочное представление о собственной анонимности в интернете". По заявлению ведомства, мошенники могут компроментировать пользователей информацией, полученной с помощь VPN-сервисов.