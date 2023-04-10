Роскомнадзор: использование VPN грозит компроментацией личных данных

В Роскомнадзоре заявили, что использование VPN-сервисов грозит компрометацией личных данных. Об этом говорится в заявлении службы в социальных сетях.
"В соцсетях обсуждают видеоролики с социальной рекламой о рисках использования VPN-сервисов. Согласно закону "О связи" средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой, так как создают условия для незаконной деятельности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сервисы VPN могут создать у пользователей "ошибочное представление о собственной анонимности в интернете". По заявлению ведомства, мошенники могут компроментировать пользователей информацией, полученной с помощь VPN-сервисов.
В декабре прошлого года глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что VPN-сервисы в России "не приживаются". По его мнению, число россиян, использующих сервисы для обхода блокировок, снизилось. Шадаев утверждал, что число пользователей VPN в России вернулось "на мартовский-апрельский уровень" 2022 года.