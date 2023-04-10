Исследование: 62% россиян не приемлют неграмотность в личной переписке

Согласно опросу, 48% участников не простят ошибок онлайн-СМИ и 64% – рекламе.

© Иллюстрация к исследованию сгенерирована нейросетью Сбера Kandinsky 2.1.

Каждый год Тотальный диктант проверяет знание орфографии и пунктуации у сотен тысяч россиян, и 2023 не стал исключением. В ожидании его результатов аналитики медиахолдинга Rambler&Co спросили более чем у 150 тысяч интернет-пользователей, что для них значит грамотность и где она наиболее важна – в медиа, личных переписках или рекламе.

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Сначала россияне назвали ряд качеств, которыми, по их мнению, должен обладать грамотный человек. В ходе опроса выяснилось, что практические навыки важнее энциклопедических знаний. Так, почти половина респондентов (46%) особо выделили умение писать без грамматических ошибок, 24% – наличие большого словарного запаса, 15% – умение говорить без использования непристойной лексики и слов-паразитов. Кроме того, грамотный человек общается вежливо (6%) и имеет высшее образование (4%). Всего 3% отметили наличие диплома именно в сфере филологии или журналистики и 2% – умение писать интересные тексты.

При этом 56% считают себя «скорее грамотными», и 29% абсолютно уверены в своей грамотности. 12% имеют сомнения на этот счёт, а малая часть (3%) честно признались в отсутствии этого качества.

Интернет-пользователи рассказали, как влияет на репутацию онлайн-СМИ грамотность текстов. 48% респондентов заявили, что орфографические ошибки снижают уровень доверия к данной статье или изданию. 45% читателей могут замечать их в текстах, но это не мешает восприятию контента. Всего 7% либо не видят нарушения грамматических правил, либо не придают этому значения.

Знаки препинания также являются важными элементами языка и могут повлиять на правильность восприятия текста. 43% россиян заявили, что ошибки в пунктуации не влияют на отношение к бренду онлайн-СМИ. Однако 40% респондентов признают, что неверные знаки препинания в тексте снижают уровень доверия к изданию. Примерно каждый девятый (11%) участник опроса не изучает новости на предмет ошибок, а 6% заявили, что им вовсе это не важно.

При общении в мессенджерах, грамотность и правильное оформление сообщения могут играть большую роль в комфорте и эффективности коммуникации. 62% россиян заявили, что не любят переписываться с теми, кто часто делает ошибки. Но почти четверть (23%) респондентов считают, что грамотность нужна только в деловой переписке, а 8% признались, что сами пишут с ошибками, поэтому никогда не судят других. Относительно пунктуации пользователи высказались более лояльно – только для 7% это важно.

Самую строгую позицию россияне заняли по вопросу грамотности в маркетинговых сообщениях. 64% заявили, что это ответственность перед потребителями и важный элемент коммуникации со своей аудиторией. Для 16% опрошенных грамотность в рекламе важнее, чем в новостях. 14% не всегда понимают, когда ошибка совершена случайно, а когда это специальный креатив. Всего 6% респондентов не обращают внимания на грамотность рекламных сообщений.

В ходе онлайн-опроса редакторы медиахолдинга Rambler&Co провели свой небольшой «экзамен». В некоторых вопросах специально были допущены ошибки, и их заметила пятая часть (20%) респондентов, остальные (80%) – нет. Это были слова «орфогрОфические» (нужна А), «…обращаете вниманиЯ» (нужно Е) и «при общениЕ в мессенджерах…» (нужна И).