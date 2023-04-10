Назван процент не любящих изюм в куличах россиян

Самой предпочтительной начинкой для кулича для россиян оказался изюм. Это следует из исследования сервиса «Яндекс Еда», поступившее в РИА Новости.

Доля участников опроса, назвавших любимым ингредиентом именно изюм, составила 70%, при этом 38% назвали предпочтительной начинкой в целом любые сухофрукты, а 37%, как выяснилось, выбрали бы орехи.

При этом 10% опрошенных заявили, что изюм не выносят.

«Каждый десятый респондент отметил, что не любит изюм и не хотел бы, чтобы он был в куличах», — отметили авторы исследования.

Отмечается, что в целом в любви к куличам признался 81% опрошенных.

«Среди тех, кто куличи не любит, треть (31%) отметили, что изменили бы свое мнение, не будь внутри выпечки изюма», — выяснили в сервисе.