Вассерман оценил идею платить школьникам за пятерки

Стремление учеников получать отличные оценки не должно быть продиктовано исключительно их финансовой заинтересованностью, считает член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. Свое мнение он высказал изданию «Подъем».

В понедельник, 10 апреля, депутат Госдумы Анна Скрозникова предложила перечислять школьникам деньги за полученные ими пятерки на «Пушкинскую карту».

По словам Вассермана, предлагаемые ученикам выплаты незначительны в сравнении с теми средствами, которые государство выделяет на их обучение.

«Но мне в целом не нравится идея платить за отличные оценки», — подчеркнул он.

Депутат выразил опасение в связи с тем, что финансовое вознаграждение за пятерки может дезориентировать учеников.

«Они не будут понимать, какова цель обучения», — пояснил Вассерман.

По его мнению, инициатива его коллеги по Госдуме нуждается в доработке.