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17 минут назад

Россиянин обвинил Анджелину Джоли в отмывании денег

Елена Прошина

Житель Казани пытался обналичить миллионы ради актрисы Анджелины Джоли. За финансовые махинации голливудская звезда якобы обещала ему солидные комиссионные. Об этом пишет Телеграм-канал Shot.

Россиянин обвинил Анджелину Джоли в отмывании денег
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

19-летнему Салавату пришло сообщение с аккаунта с именем актрисы. Ему предложили отмывать деньги Джоли за вознаграждение 5–10% от суммы. За эти деньги Салават должен был снимать наличные в банкоматах и передавать курьеру актрисы с именем Анис.

Для этого парень оформил на себя две банковские карты. Через некоторое время на его счет поступило 950 тысяч рублей, которые он должен был снять. Однако обналичить средства у Салавата не получилось, т.к. служба безопасности банка заблокировала счет, посчитав его подозрительным.

Анджелина Джоли решила заняться бизнесом

После этого Салават несколько раз пытался снять средства в Казани и Чебоксарах, однако счета были заблокированы. Во время очередной попытки, парня задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Идут поиски лиц, представившихся Анджелиной Джоли.

Общество,Анджелина Джоли,
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