Россиянин обвинил Анджелину Джоли в отмывании денег

Житель Казани пытался обналичить миллионы ради актрисы Анджелины Джоли. За финансовые махинации голливудская звезда якобы обещала ему солидные комиссионные. Об этом пишет Телеграм-канал Shot.

19-летнему Салавату пришло сообщение с аккаунта с именем актрисы. Ему предложили отмывать деньги Джоли за вознаграждение 5–10% от суммы. За эти деньги Салават должен был снимать наличные в банкоматах и передавать курьеру актрисы с именем Анис.

Для этого парень оформил на себя две банковские карты. Через некоторое время на его счет поступило 950 тысяч рублей, которые он должен был снять. Однако обналичить средства у Салавата не получилось, т.к. служба безопасности банка заблокировала счет, посчитав его подозрительным.