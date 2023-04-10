Глава СК заявил о росте числа дел на мигрантов по тяжким статьям

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил о росте числа уголовных дел против мигрантов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отметил глава ведомства, за 2022 год было возбуждено 4231 уголовное дело на основании сообщений о преступлениях, совершенных иностранными гражданами. Относительно 2021 года показатель увеличился в 3 раза.

«Особую тревогу вызывает статистика по тяжким и особо тяжким преступлениям. В прошедшем году возбуждено 893 уголовных дела о таких преступлениях, как убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Это в пять раз больше, чем в 2021 году», — подчеркнул Бастрыкин.

Председатель СКР также отметил, что среди нелегальных мигрантов распространяются «экстремистские настроения». Часто жертвами иностранцев становятся пожилые и беззащитные граждане. Вместе с этим растет и число уголовных дел о преступлениях против половой неприкосновенности. Кроме того, с участием мигрантов нередко происходят массовые драки, а большинство подобных нарушений совершают приезжие из центральноазиатских стран.