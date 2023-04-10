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Shot: депутаты Госдумы потребовали отменить все спектакли с Данилой Козловским

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Депутаты Госдумы обратились в Минкульт РФ и потребовали отменить все спектакли с Данилой Козловским, сообщает Telegram-канал Shot.

В Госдуме потребовали отменить все спектакли с Данилой Козловским
© Газета.Ru

Козловский возвращается в Россию из США и, уточнил депутат Дмитрий Гусев, якобы не должен получать ролей в новых фильмах.

«Уверен, скоро в России будет снято множество фильмов и сериалов о спецоперации. Козловский получит в них главные роли? А что потом? На звездные гонорары улетит в США и будет критиковать тех героев, в ролях которых снимается», — сказал Гусев.

Известно, что в ближайшее время у Козловского запланированы спектакли: 16 и 20 мая — в МХТ имени Чехова в Москве, 20, 21 и 22 мая — в Малом драматическом театре в Санкт-Петербурге.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил проверить Козловского по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ после его публичных высказываний о спецоперации, а также призывов выходить на митинги. Кроме того, он попросил проверить актера на иностранное финансирование и экстремизм.

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