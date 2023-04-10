Фидаров рассказал о будущем сбежавших из России артистов

Уехавшие после начала спецоперации на Украине артисты навсегда лишились своей родины. Такое мнение выразил участник СВО, актер Сослан Фидаров в шоу "Эмпатия Манучи".
По словам Фидарова, отказавшиеся от своей страны в напряженный политический период знаменитости не должны больше появляться в России.
Актер пояснил, что из-за своих действий они лишились "дома", приводит его слова Общественная служба новостей.
"Какая же это их страна, если они себя так повели? Так и говорю им: "Это больше не ваш дом. Ведь мы же его сейчас защищаем, а не вы, грубо говоря"", — пояснил Фидаров, заметив, что его позицию разделяют остальные участники СВО.