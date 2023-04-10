$79.50+0.1487.10+0.37
28 минут назад

Актер Сослан Фидаров рассказал о будущем сбежавших из России артистов

Газета.Ru

Уехавшие после начала спецоперации на Украине артисты навсегда лишились своей родины. Такое мнение выразил участник СВО, актер Сослан Фидаров в шоу "Эмпатия Манучи".

Фидаров рассказал о будущем сбежавших из России артистов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Фидарова, отказавшиеся от своей страны в напряженный политический период знаменитости не должны больше появляться в России.

Актер пояснил, что из-за своих действий они лишились "дома", приводит его слова Общественная служба новостей.

"Какая же это их страна, если они себя так повели? Так и говорю им: "Это больше не ваш дом. Ведь мы же его сейчас защищаем, а не вы, грубо говоря"", — пояснил Фидаров, заметив, что его позицию разделяют остальные участники СВО.

Общество,Сослан Фидаров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий