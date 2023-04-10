Фидаров рассказал о будущем сбежавших из России артистов

"Какая же это их страна, если они себя так повели? Так и говорю им: "Это больше не ваш дом. Ведь мы же его сейчас защищаем, а не вы, грубо говоря"", — пояснил Фидаров, заметив, что его позицию разделяют остальные участники СВО.