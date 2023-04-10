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RT: Даниле Козловскому грозит проверка на экстремизм

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Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что актеру и режиссеру Даниле Козловскому грозят проверки на экстремизм и финансирование из-за рубежа. Об этом сообщает Russia Today.

Ранее Бородин попросили проверить актера на нарушение статьи о дискредитации российской армии. Он заявил, что на своих страницах в соцсетях Козловский осуждает спецоперацию РФ на Украине.

Бородин заявил, что попросит Генпрокуратуру проверить Козловского на совершение новых преступлений.

«Сложилось впечатление, что данный гражданин, конечно, не утверждаю, но может быть завербован спецслужбами США и выполняет определённую задачу», — сказал Бородин.

Ранее СМИ сообщили, что марте 2023 года Козловский вернулся в Россию из США. В апреле и мае у него запланированы спектакли в Москве и Санкт-Петербурге.

Генпрокуратуре предложили проверить Данилу Козловского

В феврале 2022-го Козловский назвал события на Украине катастрофой. Также он подчеркивал, что настоящий патриотизм — «это решительность говорить правду, заключающуюся в том, что ты по-настоящему чувствуешь и испытываешь».

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