Депутат потребовал исключить Данилу Козловского из репертуара театров

Депутат Бичаев требует исключить Данилу Козловского из репертуара российских театров
Депутат Госдумы Артем Бичаев обратился к министру культуры РФ Ольге Любимовой с просьбой проверить информацию и не допускать актера Данилу Козловского к театральным сценам. Политик считает, что осудивший СВО актер не достоин выступать в России.
Бичаев возмутился отсутствию стыда у Козловского, который сперва осудил миссию российских властей на Украине и сбежал в США, а потом как ни в чем не бывало вернулся в страну. Актер собирается сыграть в спектаклях в Москве и Санкт-Петербурге в ближайшее время. Депутат не хочет этого допустить, поэтому попросил Любимову разобраться в вопросе.
«Направил обращение Министру культуры РФ Ольге Любимовой с просьбой проверить информацию, и не допускать Козловского и ему подобных в государственные учреждения культуры», — сообщил Бичаев в своем Telegram-канале.
Депутат подчеркнул, что Козловский получает бюджетные деньги для своих проектов, кормится за счет государства, а потом его критикует. Ранее актер получал средства от Фонда кино на создание фильма про Чернобыль.