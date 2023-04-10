Депутат потребовал исключить Данилу Козловского из репертуара театров

Депутат Госдумы Артем Бичаев обратился к министру культуры РФ Ольге Любимовой с просьбой проверить информацию и не допускать актера Данилу Козловского к театральным сценам. Политик считает, что осудивший СВО актер не достоин выступать в России.

Бичаев возмутился отсутствию стыда у Козловского, который сперва осудил миссию российских властей на Украине и сбежал в США, а потом как ни в чем не бывало вернулся в страну. Актер собирается сыграть в спектаклях в Москве и Санкт-Петербурге в ближайшее время. Депутат не хочет этого допустить, поэтому попросил Любимову разобраться в вопросе.