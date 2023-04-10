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Депутат Бичаев требует исключить Данилу Козловского из репертуара российских театров

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Депутат Госдумы Артем Бичаев обратился к министру культуры РФ Ольге Любимовой с просьбой проверить информацию и не допускать актера Данилу Козловского к театральным сценам. Политик считает, что осудивший СВО актер не достоин выступать в России.

Депутат потребовал исключить Данилу Козловского из репертуара театров
© globallookpress.com

Бичаев возмутился отсутствию стыда у Козловского, который сперва осудил миссию российских властей на Украине и сбежал в США, а потом как ни в чем не бывало вернулся в страну. Актер собирается сыграть в спектаклях в Москве и Санкт-Петербурге в ближайшее время. Депутат не хочет этого допустить, поэтому попросил Любимову разобраться в вопросе.

«Направил обращение Министру культуры РФ Ольге Любимовой с просьбой проверить информацию, и не допускать Козловского и ему подобных в государственные учреждения культуры», — сообщил Бичаев в своем Telegram-канале.

Депутат подчеркнул, что Козловский получает бюджетные деньги для своих проектов, кормится за счет государства, а потом его критикует. Ранее актер получал средства от Фонда кино на создание фильма про Чернобыль.

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