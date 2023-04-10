Песков ответил на вопрос о возможности отмены Парадов Победы в регионах

Военный парад 9 мая в Москве готовится, а решения о проведении военных парадов в других регионах будут приниматься губернаторами, исходя из соображений безопасности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты спросили о перспективах проведения военных парадов в российских регионах, в том числе на новых территориях. Так, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что парад в День Победы в области проводиться не будет.

Представитель Кремля ответил, что решения о проведении торжественных мероприятий будут приниматься на местах, исходя из требований обеспечения безопасности граждан. Это прерогатива глав регионов, напомнил Песков, подчеркнул, что безопасность населения - это безусловный приоритет.