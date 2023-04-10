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8 минут назад

Актер Алексей Барабаш получил два инсульта после приема у мануального терапевта

Российская Газета

Российский актер Алексей Барабаш заявил о двух инсультах после приема у мануального терапевта. Об этом он сообщил в эфире программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ.

Алексей Барабаш получил два инсульта после приема у терапевта
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

По словам артиста, из-за нагрузок он начал испытывать дискомфорт в спине и шее, из-за чего обратился к специалисту и записался на массаж.

На следующий день после массажа у Барабаша парализовало половину тела, а правая часть его лица "повисла". Позже у актера случился второй приступ, после которого он не мог внятно разговаривать.

После медицинского обследования выяснилось, что во время массажа Барабашу повредили сонную артерию, что стало причиной двух инсультов. Актер добавил, что смог восстановиться после перенесенных приступов, а также порекомендовал зрителям "не хрустеть шеей".

Ранее сообщалось, что продюсеру Иосифу Пригожину потребовалась срочная медицинская помощь во время съемок телешоу "Звезды сошлись", которое он ведет вместе с Лерой Кудрявцевой. Как сообщила в своих соцсетях Кудрявцева, у Пригожина внезапно поднялось давление и онемела часть лица.

Общество,Алексей Барабаш,Иосиф Пригожин,Лера Кудрявцева,
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