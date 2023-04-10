Алексей Барабаш получил два инсульта после приема у терапевта

Российский актер Алексей Барабаш заявил о двух инсультах после приема у мануального терапевта. Об этом он сообщил в эфире программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ.

Фото: Российская Газета Российская Газета

По словам артиста, из-за нагрузок он начал испытывать дискомфорт в спине и шее, из-за чего обратился к специалисту и записался на массаж.

На следующий день после массажа у Барабаша парализовало половину тела, а правая часть его лица "повисла". Позже у актера случился второй приступ, после которого он не мог внятно разговаривать.

После медицинского обследования выяснилось, что во время массажа Барабашу повредили сонную артерию, что стало причиной двух инсультов. Актер добавил, что смог восстановиться после перенесенных приступов, а также порекомендовал зрителям "не хрустеть шеей".