Бастрыкин объяснил, почему мигранты совершают преступления в РФ

Он подчеркнул, что малообразованность как одна из причин преступлений подтверждается тем, что мигранты практически не совершают экономических преступлений, где требуется должный уровень подготовки, образования и навыков. Чаще всего мигранты покушаются на жизнь, половую неприкосновенность и собственность, заключил Бастрыкин.