Самыми трудными для россиян словами в «Тотальном диктанте» оказались слова «сызмальства» (в нем совершали девять разных ошибок) и «кардинально». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу проверочного пункта в Новосибирском государственном техническом университете Галину Мандрикову.

По ее словам, слово «кардинально» участники диктанта «упорно пишут» как «координально».

Мандрикова добавила, что в слове «сызмальства» часто встречались ошибки, хотя это слово «народное, просторечное, разговорное и понятное».

Глава новосибирской городской экспертной комиссии «Тотального диктанта» Марина Шпильман рассказала, что некоторые писали «с измальства», другие — «с ызмальства», проверяющим также встретился вариант «с ъ измальства».

Ошибки часто встречались и в слове «извне» (один из участников диктанта написал «из-в-не»). Проблемными оказались и слова «понапрасну» и «паровоз» (писали «паравоз» и «поравоз»), а также названия животных и птиц: к примеру, рябчик оказывался «ряпчеком», барсук — «борсуком» или «барсюком», а енот — «инотом» и «янотом».