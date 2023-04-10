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1 час назад

Названы самые трудные для россиян слова в «Тотальном диктанте»

Мария Иванова

Самыми трудными для россиян словами в «Тотальном диктанте» оказались слова «сызмальства» (в нем совершали девять разных ошибок) и «кардинально». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу проверочного пункта в Новосибирском государственном техническом университете Галину Мандрикову.

По ее словам, слово «кардинально» участники диктанта «упорно пишут» как «координально».

Мандрикова добавила, что в слове «сызмальства» часто встречались ошибки, хотя это слово «народное, просторечное, разговорное и понятное».

Глава новосибирской городской экспертной комиссии «Тотального диктанта» Марина Шпильман рассказала, что некоторые писали «с измальства», другие — «с ызмальства», проверяющим также встретился вариант «с ъ измальства».

Ошибки часто встречались и в слове «извне» (один из участников диктанта написал «из-в-не»). Проблемными оказались и слова «понапрасну» и «паровоз» (писали «паравоз» и «поравоз»), а также названия животных и птиц: к примеру, рябчик оказывался «ряпчеком», барсук — «борсуком» или «барсюком», а енот — «инотом» и «янотом».

«Тотальный диктант» прошел 8 апреля 2023 года в городах России и мира. Участники предыдущих версий «Тотального диктанта» чаще всего совершали ошибки в словах «по-древнеегипетски» и «попроще» (его многие писали через дефис).

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