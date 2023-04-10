Сбежавший из России Дмитрий Назаров ответил на оскорбления Оскара Кучеры

Актер Дмитрий Назаров, сбежавший из России на фоне проведения специальной операции на Украине, ответил на оскорбления телеведущего Оскара Кучеры. Свой ответ он опубликовал в социальных сетях.

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Ранее Кучера раскритиковал Назарова за антироссийские высказываний. Кроме этого, он оскорбительно высказался в адрес артиста. Звезда сериала «Кухня» не стал молчать и ответил обидчику.

«Маленький постскриптум для Кучеры. Пора бы в вашем возрасте понять: без мозга, такта, чести, чувства веры меня не надо трогать, Оскар», — заявил он.