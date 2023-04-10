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39 минут назад

Сбежавший из России Дмитрий Назаров ответил на оскорбления Оскара Кучеры

Слово и Дело

Актер Дмитрий Назаров, сбежавший из России на фоне проведения специальной операции на Украине, ответил на оскорбления телеведущего Оскара Кучеры. Свой ответ он опубликовал в социальных сетях.

Сбежавший из России Дмитрий Назаров ответил на оскорбления Оскара Кучеры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Кучера раскритиковал Назарова за антироссийские высказываний. Кроме этого, он оскорбительно высказался в адрес артиста. Звезда сериала «Кухня» не стал молчать и ответил обидчику.

«Маленький постскриптум для Кучеры. Пора бы в вашем возрасте понять: без мозга, такта, чести, чувства веры меня не надо трогать, Оскар», — заявил он.

Напомним, актер не поддержал спецоперацию России на Украине. После антироссийских высказываний его уводили из МХТ имени Чехова. В настоящее время артист живет за границей.

Общество,Дмитрий Назаров,
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