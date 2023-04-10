Умер гитарист группы ABBA Лассе Велландер

«С невыразимой грустью мы вынуждены сообщить, что наш любимый Лассе уснул навсегда. Недавно стало известно, что он заболел раком, который быстро распространялся. Рано утром в Страстную пятницу Велландер скончался в окружении близких», — говорится в сообщении семьи артиста.

Родившийся в 1952 году Лассе Велландер уже с детства проявлял интерес к гитаре. В октябре 1974 года он стал участником группы ABBA и принял участие в записи множества хитов, включая такие композиции, как Intermezzo No.1 и Crazy World. За время своего участия в коллективе, гитарист принял участие в записи всех восьми альбомов и активно гастролировал с коллективом.