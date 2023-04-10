Умер гитарист группы ABBA Лассе Велландер

Гитарист группы ABBA Лассе Велландер скончался в возрасте 70 лет от онкологии. Об этом сообщает РБК.
Заявление о смерти музыканта сделала его семья. Не так давно ему диагностировали онкологическое заболевание.
«С невыразимой грустью мы вынуждены сообщить, что наш любимый Лассе уснул навсегда. Недавно стало известно, что он заболел раком, который быстро распространялся. Рано утром в Страстную пятницу Велландер скончался в окружении близких», — говорится в сообщении семьи артиста.
Родившийся в 1952 году Лассе Велландер уже с детства проявлял интерес к гитаре. В октябре 1974 года он стал участником группы ABBA и принял участие в записи множества хитов, включая такие композиции, как Intermezzo No.1 и Crazy World. За время своего участия в коллективе, гитарист принял участие в записи всех восьми альбомов и активно гастролировал с коллективом.