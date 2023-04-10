Кабмин продлил упрощенное поступление в вузы учившихся за рубежом студентов

Правительство РФ продолжает поддержку студентов, которые были безосновательно отчислены из вузов недружественных стран, и продлевает для них программу упрощенного поступления в отечественные университеты, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, в этом году программа будет распространяться и на студентов из новых регионов, сообщается в Telegram-канале кабмина.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Мы продлеваем такую программу на текущий год. Поступить в упрощенном порядке смогут и учащиеся из новых регионов России, если университеты, где они учились, оказались в недружественном государстве. <...> Мы продолжим помогать всем ребятам, которые хотят учиться и заниматься наукой в нашей стране, — сказал премьер.

Порядок вступительных испытаний для таких студентов будет устанавливаться самими вузами. Курс, на который может быть зачислен студент, определят индивидуально с учетом его достижений, зачтутся и победы на школьных олимпиадах, пояснил Мишустин.

Он также отметил, что студенты смогут учиться на бюджетных местах или по договорам о платных образовательных услугах. При этом стоимость такого обучения будет полностью компенсироваться за счет вуза.