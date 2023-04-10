Известный биолог умер в больнице в Москве

В столичной больнице скончался известный биолог, профессор Владимир Кузякин. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в понедельник, 10 апреля.

Фото: mospani.ru mospani.ru

По данным собеседника «ВМ», ученого госпитализировали 31 марта после того, как он пережил падение из окна высотки на Котельнической набережной. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, профессор скончался 8 апреля в больнице.