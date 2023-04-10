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23 минуты назад

Концерт Арбениной в Перми отменили во избежание возможных провокаций

Никита Бородкин

В Перми отменили концерт лидера рок-группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной. Как сообщает «Коммерсантъ», это уже восьмой город, в котором не состоится запланированное выступление певицы.

Названа причина отмены концерта Арбениной в Перми
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мероприятие должно было пройти 12 апреля в спорткомплексе имени Сухарева. Директор Центра спортивной подготовки Пермского края Михаил Аминов заявил, что отменить концерт решили из-за большого общественного резонанса, а также во избежание возможных провокаций.

Отмечается, что незадолго до этого против концерта «Ночных снайперов» выступило общество местных ветеранов специальной военной операции. Они призвали заблокировать вход на концертную площадку в день выступления.

Напомним, что ранее концерты Арбениной отменили в Казани, Ростове, Пятигорске, Улан-Удэ, Тольятти, Чебоксарах и Ульяновске.

Названа причина отмены концерта Арбениной в Ульяновске

Сама исполнительница выходила на связь с фанатами и процитировала свою песню с призывом не бояться.

Общество,Коммерсант,
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