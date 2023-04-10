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В столичных аэропортах массово задержали и отменили рейсы

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Согласно данным сервиса «Яндекс Расписание», 10 апреля в трех аэропортах российской столицы отменили и задержали порядка 20 рейсов.

В столичных аэропортах массово задержали и отменили рейсы
© РИА Новости

Так, в настоящий момент во Внуково задержаны вылеты двух самолетов, еще шесть рейсов отменены. В Домодедово задержан вылет 4 пассажирских лайнеров, а в Шереметьево задержан один рейс и еще четыре отменено.

Сбоев в расписании аэропорта Жуковский нет. Причина массового изменения времени вылета 17 самолетов не уточняется.

Российские авиакомпании обратились с просьбой к Минтрансу

Ранее стало известно о сбое в расписании аэропорта Южно-Сахалинска. Десять рейсов были отменены или задержаны. Самолеты не смогли вовремя вылететь в Советскую Гавань, Южно-Курильск, Шахтерск.

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