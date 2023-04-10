В столичных аэропортах массово задержали и отменили рейсы
Согласно данным сервиса «Яндекс Расписание», 10 апреля в трех аэропортах российской столицы отменили и задержали порядка 20 рейсов.
Так, в настоящий момент во Внуково задержаны вылеты двух самолетов, еще шесть рейсов отменены. В Домодедово задержан вылет 4 пассажирских лайнеров, а в Шереметьево задержан один рейс и еще четыре отменено.
Сбоев в расписании аэропорта Жуковский нет. Причина массового изменения времени вылета 17 самолетов не уточняется.
Ранее стало известно о сбое в расписании аэропорта Южно-Сахалинска. Десять рейсов были отменены или задержаны. Самолеты не смогли вовремя вылететь в Советскую Гавань, Южно-Курильск, Шахтерск.