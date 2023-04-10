Граничащий с Украиной регион России отказался от парада 9 мая

В Курской области 9 мая не будут проводить парад в честь годовщины Победы по соображениям безопасности. Об этом заявил губернатор граничащего с Украиной региона Роман Старовойт , его слова приводит РИА Новости .

На территориях Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей действует режим среднего уровня реагирования. А в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях действует военное положение.