Пока вы спали: отказ Маска удалять аккаунт Медведева и причина дефицита юаня в России

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Названы главные жертвы мирового финансового кризиса

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Российский экономист, бывший министр финансов Михаил Задорнов считает, что мировая экономика впервые с 2008 года находится в кризисе, который будет лишь усиливаться и больнее всего ударит по рынкам венчурного капитала (деньги, инвестируемые в стартапы и малые предприятия с высоким риском) и криптовалюты. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Задорнова, в рамках кризиса «где-то будет сдувание пузыря, где-то - коррекция». Коррекция в 20-25 процентов, в частности, ожидается на рынке недвижимости, а последствия для венчурного капитала и криптовалюты будут серьезнее, так как они не регулируются и ничем не обеспечены. Также экс-министр допустил замедление роста глобальной экономики в 2023 году и рецессию в США и ЕС.

Маск отказался блокировать аккаунт Медведева

Основатель SpaceX, Tesla и владелец Twitter Илон Маск заявил, что пользователи соцсети должны сами определять пропаганду. Так он ответил на призывы пользователей заблокировать аккаунт замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Медведев ранее опубликовал пост, в котором заявил, что Украина исчезнет, так как она никому не нужна.

Маска обвинили в нарушении санкций, а он в ответ заявил, что президент РФ Владимир Путин назвал его «военным преступником» за помощь Украине, «так что они не совсем лучшие друзья». Также Маск подчеркнул, что все новости в той или иной степени являются пропагандой, поэтому «люди должны решать сами».

В России возник дефицит юаня

В марте 2023 года объем сделок в юанях на Московской бирже установил новый рекорд - два триллиона рублей. Примерно в то же время с китайской валютой возникли проблемы, пишут «Известия». Образовался дефицит ликвидности в юанях и 7 апреля курс китайской валюты превысил психологически важную отметку в 12 рублей.

При этом с начала года юань вырос к рублю на 20 процентов - гораздо заметнее, чем доллар и евро. Аналитик TeleTrade Владимир Ковалев назвал нехватку юаней временной. Он объяснил ее «стратегическим поворотом в сторону более масштабного использования китайской валюты», ростом оборота товаров и услуг с Китаем и «юанизацией» российского Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Раскрыты возможные источники утечки в Пентагоне

Опубликованные секретные документы Пентагона, касающиеся множества тем, - от украинского кризиса до поддержки протестов в Израиле «Моссадом» - заставили американских чиновников изо всех сил пытаться установить источник утечки. Источники Reuters заявили, что следователи рассматривают четыре-пять основных версий, среди них - недовольство сотрудника и намеренный саботаж с целью подорвать национальную безопасность США.

Источники Reuters заявили, что широта тем, затронутых в документах, позволяет предположить, что их помог обнародовать американец, а не человек из страны-союзника США. Бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Майкл Малрой рассказал агентству, что многие из этих документов «находились только в руках США». В то же время следователи не исключают, что за утечкой стоят пророссийские элементы. Два американских чиновника допустили, что документы могли быть подделаны, чтобы ввести следователей в заблуждение относительно их происхождения или распространить ложную информацию, которая может нанести ущерб интересам безопасности США.

Как хакеры угрожают российским бухгалтерам

В компании Bi.Zone рассказали РИА Новости, что мошенники начали создавать «полезные» сайты для бухгалтеров, чтобы украсть деньги у российских компаний. Злоумышленники заполняют такие ресурсы ключевыми словами, которые бухгалтеры забивают в поисковик. Также преступники покупают контекстную рекламу, чтобы бухгалтеры видели ссылки на опасные сайты в числе первых в поиске.