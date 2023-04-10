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В Петербурге стартовал сезон развода мостов на Неве и Малой Неве

Сезон развода мостов на Неве и Малой Неве стартовал в Санкт-Петербурге, передает ОТР. Первые суда прошли под Благовещенским, Дворцовым и Володарским мостами.

В Петербурге стартовал сезон развода мостов на Неве и Малой Неве
© РИА Новости

График работы не изменился — Дворцовый будет разводиться первым в 1.10 ночи, чтобы туристические корабли успели покинуть акваторию Невы до прихода туда больших судов. Биржевой мост закроют для движения транспорта и пешеходов до конца недели.

Там идут работы по демонтажу временных опор. Жители города смогут увидеть его разведенным и днем. А переправы на рукавах Невы будут готовы к разводу в середине следующей недели.

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