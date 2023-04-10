В Петербурге стартовал сезон развода мостов на Неве и Малой Неве

Сезон развода мостов на Неве и Малой Неве стартовал в Санкт-Петербурге, передает ОТР. Первые суда прошли под Благовещенским, Дворцовым и Володарским мостами.

График работы не изменился — Дворцовый будет разводиться первым в 1.10 ночи, чтобы туристические корабли успели покинуть акваторию Невы до прихода туда больших судов. Биржевой мост закроют для движения транспорта и пешеходов до конца недели.