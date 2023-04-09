Патриарх Кирилл: Россия не стремится захватить или подчинить другие страны

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"Россия — на стороне света. Россия не стремится стать богаче, не стремится захватить другие страны, не стремится кого-то себе подчинить. Россия просто стремится сохранить свою самобытность, свою веру, свою систему ценностей", - сказал он.

По словам патриарха, наступил момент истины, когда "маски сорваны, ложная дипломатия эпохи разрядки ушла", когда противники России хотели взять ее голыми руками, "без всякой войны, одурачить, втянуть в свой мир, привить нам свои ценности", однако русский народ и руководство страны поняли, что эти ценности противоречат нашим, "ведь Святая Русь, слава Богу, хранит христианские ценности, которые и были включены в систему национальных ценностей".

Когда же стало ясно, что ничего общего уже нет, это и привело к военному противостоянию, отметил патриарх Кирилл. Он подчеркнул, что нынешняя наша брань не против крови и плоти, а "против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных".

В воскресенье, 9 апреля, Русская православная церковь отмечает Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим. Это один из двенадцати главных церковных праздников, связанных с жизнью Христа и Богородицы – "двунадесятых" праздников.