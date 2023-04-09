Высшая школа музыки появится в Сириусе в 2024 году

"Для развития музыкального искусства мы создаем на федеральной территории Высшую школу музыки. В настоящее время ведется строительство нового здания площадью 5 000 кв. м. Оно будет включать в себя концертный зал с высочайшего уровня акустикой и порядка 70 музыкальных классов," - отметил Литвинов.