Высшая школа музыки появится в Сириусе в 2024 году

Здание главной музыкальной образовательной площадки России появится в Сириусе в 2024 году, рассказал ТАСС главный архитектор федеральной территории Андрей Литвинов.
"Для развития музыкального искусства мы создаем на федеральной территории Высшую школу музыки. В настоящее время ведется строительство нового здания площадью 5 000 кв. м. Оно будет включать в себя концертный зал с высочайшего уровня акустикой и порядка 70 музыкальных классов," - отметил Литвинов.
По его словам, будет создана лучшая концертная площадка России для исполнителей классической музыки.
Образовательная программа нового заведения будет рассчитана на музыкантов с начальной ступени - пятилетнего возраста - до аспирантуры. В преподавательский состав войдут лучшие педагоги ведущих вузов страны, известные музыканты и дирижеры.
В настоящее время на федеральной территории уже возведен каркас здания, сдача объекта запланирована в первой половине 2024 года.