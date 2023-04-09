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21 минуту назад

Высшая школа музыки появится в Сириусе в 2024 году

ТАСС

Здание главной музыкальной образовательной площадки России появится в Сириусе в 2024 году, рассказал ТАСС главный архитектор федеральной территории Андрей Литвинов.

Высшая школа музыки появится в Сириусе в 2024 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Для развития музыкального искусства мы создаем на федеральной территории Высшую школу музыки. В настоящее время ведется строительство нового здания площадью 5 000 кв. м. Оно будет включать в себя концертный зал с высочайшего уровня акустикой и порядка 70 музыкальных классов," - отметил Литвинов.

По его словам, будет создана лучшая концертная площадка России для исполнителей классической музыки.

Образовательная программа нового заведения будет рассчитана на музыкантов с начальной ступени - пятилетнего возраста - до аспирантуры. В преподавательский состав войдут лучшие педагоги ведущих вузов страны, известные музыканты и дирижеры.

В настоящее время на федеральной территории уже возведен каркас здания, сдача объекта запланирована в первой половине 2024 года.

Общество,Андрей Литвинов,
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