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8 минут назад

Росздравнадзор не выявил дефицита лекарств по международным непатентованным наименованиям

RT на русском

Росздравнадзор, комментируя сообщения СМИ о якобы дефиците в стране ряда лекарственных препаратов, в том числе «Месалазина» и «Остеогенона», заявил, что в России нет нехватки лекарств по международным непатентованным наименованиям.

В России не выявили дефицита лекарств по непатентованным наименованиям
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

«На настоящий момент в Российской Федерации отсутствует дефицит лекарственных препаратов по международным непатентованным наименованиям (МНН)», — заявили в Росздравнадзоре.

В ведомстве отметили, что в настоящее время в российских аптеках препараты с международными непатентованными наименованиями «Остеогенон» и «Месалазин» есть в достаточном количестве.

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Уточняется, что в течение трёх месяцев текущего года в России в гражданский оборот было выпущено более 58 тыс. упаковок «Остеогенона» и 383,8 тыс. упаковок «Месалазина».

В конце марта глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что более 80% препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств в стране являются препаратами российского производства.

Общество,Михаил Мурашко,Минздрав РФ,Росздравнадзор,
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