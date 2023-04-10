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13 минут назад

Названы регионы России с аномальным похолоданием

Lenta.ruиещё 2

В течение недели в Сибири прогнозируется температурный фон существенно ниже нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Регионы с аномально холодной погодой он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Названы регионы России с аномальным похолоданием
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В конце марта и в течение первой недели апреля в Уральском федеральном округе, в частности в Екатеринбурге, на юге Сибири, юго-западе Дальнего Востока, в Хакасии, в Тыве были очень высокие температуры, рассказал синоптик. «Постоянно бились рекорды», — отметил он. Однако в выходные дни произошло резкое понижение температуры на 15-20 градусов.

«На юге Сибири температура понизилась, там везде отрицательные значения, причем настоящие зимние. Я говорю сейчас о Тыве, Хакасии, юге Иркутской области, Забайкалье — там ночные температуры минус 10 градусов, дневные повышаются до положительных значений, но все равно температурный фон ниже нормы прогнозируется в течение этой недели», — сообщил Вильфанд.

По его словам, температура существенно понизится и в Уральском федеральном округе, и в Красноярском крае, и в Поволжье — на 6-7 градусов. Но особенно сильно, на 15 градусов, температура понизиться в Средней и Южной Сибири.

«Там хорошо выраженный очаг, который закрашивается синим цветом, а синий цвет — это значит аномалии значительно ниже норм. Можно сказать, что Сибирь в течение ближайшей недели посинеет от холода, там действительно очень сильные морозы», — подытожил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Роман Вильфанд в беседе с «Лентой.ру» спрогнозировал самый теплый день с начала года в Москве, а также рассказал о том, какая погода ожидает жителей столицы на этой неделе.

Общество,Новости регионов,Роман Вильфанд,
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