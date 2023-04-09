Россиян предупредили об опасных последствиях чрезмерного употребления воды

«Некоторые полагают, что чем больше воды, тем лучше. Но пытаясь выпивать по 2,5 литра воды в день, отдельные люди заметно превышают необходимое количество жидкости. Ухудшает ситуацию и заблуждение о том, что считается только чистая вода, но не другие напитки. А ведь это не так», — подчеркнул Подобедов. Подсчитывая количество выпитой жидкости, необходимо учитывать не только воду, но и другие безалкогольные напитки. В норму входит и та жидкость, которая содержится в еде. Например, во многих овощах и фруктах до 95 процентов объема — это вода, отметил эксперт.