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22 минуты назад

Путин традиционно встретит Пасху в церкви

Lenta.ru

Президент России Владимир Путин традиционно встретит Пасху в церкви. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Путин традиционно встретит Пасху в церкви
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Да. Планирует. Сообщим дополнительно», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

В 2022 году Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя в ночь на воскресенье, 24 апреля. Рядом с ним был мэр Москвы Сергей Собянин. Торжественный молебен совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Позднее российский лидер отметил работу Русской православной церкви и других христианских конфессий, направленную на сбережение духовных традиций и воспитание будущего поколения. По его словам, особого признания также заслуживает деятельность христианских религиозных организаций.

Общество,Дмитрий Песков,Иисус Христос,Сергей Собянин,Владимир Путин,РПЦ,
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