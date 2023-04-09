Патриарх Кирилл поздравил глав иностранных церквей с Пасхой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил глав инославных Церквей, отмечающих Пасху по григорианскому календарю - 9 апреля.
Среди адресатов папа римский Франциск, верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II, ряд патриархов и католикосов Восточных церквей.
«Радуясь об этом дивном чуде, мы веруем, что «как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». Это упование наполняет наше бытие подлинным смыслом, дает силы с любовью заботиться о нашей пастве и стремиться к утверждению мира и справедливым отношениям между странами и народами», - сказано в поздравлении патриарха.
В воскресенье, 9 апреля, РПЦ отмечает Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим). При этом церкви, использующие григорианский календарь, сегодня отмечают Пасху