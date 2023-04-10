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20 минут назад

Заболеваемость коронавирусом в России снизилась на 16,1% за неделю

Газета.Ruиещё 2

В федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили журналистам, что заболеваемость COVID-19 в РФ за неделю снизилась на 16,1%. Об этом говорится на сайте оперштаба.

Заболеваемость коронавирусом в России снизилась
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в пересчете на 100 тыс. жителей уменьшилось на 5,6%. При этом отмечается увеличение числа госпитализаций в 25 российских регионах. Заболеваемость коронавирусом выросла в 16 субъектах Российской Федерации. 9 апреля в России за сутки выявили 8008 новых случаев коронавируса. Сообщалось также о госпитализации 602 пациентов. При этом за сутки от коронавируса выздоровели 7303 человека, это на 26,6% меньше, чем 8 апреля 2023 года. До этого сообщалось, что в Германии отменили все меры по борьбе с коронавирусом.

Издание Bild писало, что срок действия мер по борьбе с COVID-19 истек в последней федеральной земле ФРГ. На всей территории страны отменено требование об обязательном ношении масок, но оно может вводиться администрацией медицинских учреждений.

Общество,COVID-19,
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