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27 минут назад

В России за сутки выявили 8008 новых случаев коронавируса

Вечерняя Москва

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 8008 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

В России за сутки выявили 8008 новых случаев коронавируса
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

За указанный период официально подтвердили 36 летальных исходов, связанных с выявленным заболеванием. Также 602 человека было госпитализировано в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом. После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровело 7307 пациентов, отмечается на портале.

В минувший понедельник, 3 апреля, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что коронавирусная пандемия завершилась спустя три года и три месяца. В связи с этим он предложил увековечить гражданский подвиг врачей в культурном и просветительском плане, а также осмыслить приобретенный за время пандемии опыт.

Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал «Вечерней Москве», что коронавирус так и не обрел статус сезонного заболевания и постепенно сходит на нет во всем мире.

Общество,Владимир Болибок,Геннадий Онищенко,Российская академия образования,РАН,
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