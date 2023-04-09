Россиян предупредили о начале сезона клещей

«Если вы понимаете, как самостоятельно вытащить клеща, лучше его вытащить как можно быстрее. Но не стоит думать, если вы его совсем быстро вытащили, что он совсем ничего не успел передать. Возбудители клещевого энцефалита и боррелиоза содержатся у него в слюне, поэтому, как только он прокусывает кожу, он сразу их впрыскивает. Его ротовой аппарат интересно устроен, он как бы заякоривается в коже, поэтому просто драть клеща нельзя. Нужно пользоваться либо специальной клещедеркой, либо можно с помощью ниточки, обмотав вокруг его передней части тела узелок, дальше его выкручивать. Если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться в медицинское учреждение», — заключил он.