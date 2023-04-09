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1 час назад

Россиян предупредили о начале сезона клещей

Lenta.ruиещё 2

Начало сезона клещей наступает одновременно со сходом снега, сообщил «Ленте.ру» научный сотрудник кафедры общей экологии гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский. Он также рассказал, какие меры безопасности нужно предпринять россиянам, чтобы избежать укуса членистоногого.

Россиян предупредили о начале сезона клещей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Старт сезона

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Точных сроков, когда начинается сезон клещей в Подмосковье, не существует, предупредил Вадим Марьинский.

«Клещ — это существо маленькое. Зимой клещи обитают в верхнем слое почвы, в листовом опаде, в том, что называют лесной подстилкой, они могут забираться в какие-нибудь щели в коре деревьев. Соответственно, как только сходит снег, как только прогревается и подсыхает верхний слой почвы, они сразу становятся активны. В лесу еще может быть снега по колено, а где-нибудь на опушке, где уже снег подтаял, и земля подсохла, они могут вполне себе активно перемещаться в поисках жертвы», — рассказал он.

Как избежать укуса клеща

Клещи не умеют прыгать и летать, поэтому не могут напасть на человека с дерева, отметил специалист.

«Они заползают либо с земли, либо сидят караулят свою жертву на травинках, на ветках кустарников, но не выше полутора метров над землей. Основные их жертвы и цели — это не люди, а другие различные млекопитающие, которые ходят по лесу. Это могут быть кабаны, косули, ежики, лоси, поэтому забираться высоко им нет смысла. Таким образом, если вы идете в лес, главная рекомендация — обрабатывать одежду репеллентными веществами, которые отпугивают клещей», — объяснил Вадим Марьинский.

Что делать при укусе?

Если клещ все же укусил, его нужно как можно быстрее извлечь, а также сдать анализ, чтобы исключить риск занесения инфекции, предупредил биолог.

«Если вы понимаете, как самостоятельно вытащить клеща, лучше его вытащить как можно быстрее. Но не стоит думать, если вы его совсем быстро вытащили, что он совсем ничего не успел передать. Возбудители клещевого энцефалита и боррелиоза содержатся у него в слюне, поэтому, как только он прокусывает кожу, он сразу их впрыскивает. Его ротовой аппарат интересно устроен, он как бы заякоривается в коже, поэтому просто драть клеща нельзя. Нужно пользоваться либо специальной клещедеркой, либо можно с помощью ниточки, обмотав вокруг его передней части тела узелок, дальше его выкручивать. Если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться в медицинское учреждение», — заключил он.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков назвал первые признаки укуса клеща.

Общество,Николай Крючков,МГУ,
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