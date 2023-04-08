Убийца экс-премьера Японии Абэ рассказал о письмах поддержки

Адвокаты Ямагами рассказали изданию, что в место предварительного заключения убийце экс-премьера Японии поступают письма со словами поддержки от тех, кто, как и он сам, пострадал от «Церкви объединения». Через адвокатов заключенный сообщил, что не может отвечать на письма, но надеется, что принятый закон о защите пострадавших от религиозных организаций и неправомерных пожертвований, поспособствует помощи тем, кто пострадал от причастности своих родителей к религиозным организациям.