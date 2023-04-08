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1 час назад

Убийца экс-премьера Японии Абэ рассказал о письмах поддержки

Газета.Ru

Убийца бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ Тэцуя Ямагами заявил через адвокатов, что получает письма со словами поддержки. Об этом сообщает газета Sankei Shimbun.

Убийца экс-премьера Японии Абэ рассказал о письмах поддержки
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Адвокаты Ямагами рассказали изданию, что в место предварительного заключения убийце экс-премьера Японии поступают письма со словами поддержки от тех, кто, как и он сам, пострадал от «Церкви объединения». Через адвокатов заключенный сообщил, что не может отвечать на письма, но надеется, что принятый закон о защите пострадавших от религиозных организаций и неправомерных пожертвований, поспособствует помощи тем, кто пострадал от причастности своих родителей к религиозным организациям.

Ранее сотрудники полиции префектуры Нара в Японии, где в июле 2022 года был убит экс-премьер страны Синдзо Абэ, завершили следствие в отношении исполнителя преступления Тэцуя Ямагами , передав дело в прокуратуру.

Отмечается, что в разбирательстве дела будет задействован суд присяжных. Сроки проведения заседания на данный момент неизвестны.

Общество,Синдзо Абэ,
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