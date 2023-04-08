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Пригожин заявил, что находится у врачей 24 на 7

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Продюсер Иосиф Пригожин в беседе со «Звездой» рассказал о своем состоянии после инцидента со скачком давления.

Пригожин заявил, что находится у врачей 24 на 7
© ТАСС

«Мне кажется, что все страшное уже позади. Слава Богу, сегодня уже получше. Я уже у врачей. Я 24 на 7 у врачей», - сказал он.

Пригожин пожаловался на то, что у него остается слабость. Свое состояние он списал на постковидный синдром.

«Возможно, это сочетание эмоциональных и постковидных вещей, оно дает вот такой результат. Мне сейчас важно немножко восстановиться», - добавил Пригожин.

Накануне сообщалось, что продюсеру стало плохо во время съемок ток-шоу. Его ассистент раскрыл «Звезде» подробности случившегося.

Иосиф Пригожин заявил, что не собирается покидать Россию

У Пригожина подскочило давление, ему вызвали врачей. Однако в связи с тем, что ему стало легче, он отказался от госпитализации.

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