СМИ: Жена Татарского пришла на кладбище с вооруженной охраной

В Москве на Троекуровском кладбище прошли похороны военкора Владлена Татарского (Максима Фомина). Жена погибшего явилась на церемонию с внушительной вооруженной охраной, пишет Telegram-канал Zvezdanews.

Ранее в интернете появился видеоролик, на кадрах которого высокая женщина в сопровождении охранников с автоматами направляется к гробу Татарского, стоящему под черным навесом.

Пользователи высказывали предположения о том, кто мог появиться на похоронах в сопровождении бодигардов.

Уточняется, что на церемонии все близкие погибшего военкора, а также ряд высокопоставленных лиц были с охраной.