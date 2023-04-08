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50 минут назад

СМИ: Жена Татарского пришла на кладбище с вооруженной охраной

Илья Родин

В Москве на Троекуровском кладбище прошли похороны военкора Владлена Татарского (Максима Фомина). Жена погибшего явилась на церемонию с внушительной вооруженной охраной, пишет Telegram-канал Zvezdanews.

Ранее в интернете появился видеоролик, на кадрах которого высокая женщина в сопровождении охранников с автоматами направляется к гробу Татарского, стоящему под черным навесом.

Пользователи высказывали предположения о том, кто мог появиться на похоронах в сопровождении бодигардов.

У гроба Татарского на церемонии прощания заметили кувалду

Уточняется, что на церемонии все близкие погибшего военкора, а также ряд высокопоставленных лиц были с охраной.

Ранее сообщалось, что в Москве прошли похороны погибшего при взрыве в петербургском кафе военкора Владлена Татарского.

Общество,Видео,Владлен Татарский,Максим Фомин,
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