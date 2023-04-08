Неизвестная с вооруженной охраной пришла проститься с Татарским

Неизвестная женщина с внушительной вооруженной охраной пришла проститься с военкором Владленом Татарским на Троекуровское кладбище в Москве. Корреспонденту «Звезды» не удалось рассмотреть ее лица, однако женщину сопровождали четыре человека в балаклавах с оружием и в бронежилетах.