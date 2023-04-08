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21 минуту назад

Неизвестная с вооруженной охраной пришла проститься с Татарским

ТК «Звезда»

Неизвестная женщина с внушительной вооруженной охраной пришла проститься с военкором Владленом Татарским на Троекуровское кладбище в Москве. Корреспонденту «Звезды» не удалось рассмотреть ее лица, однако женщину сопровождали четыре человека в балаклавах с оружием и в бронежилетах.

По данным «Коммерсанта», вооруженная госохрана сопровождает на похоронах семью погибшего военкора.

Прощание с Владленом Татарским проходило в похоронном зале Троекуровского кладбища. Рядом с гробом покойного стоял почетный караул. Для того, чтобы попасть на прощание, людям нужно было пройти зону досмотра с металлоискателями и кинологами.

Общество,Видео,Владлен Татарский,Коммерсант,
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