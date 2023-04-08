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В Москве завершилось прощание с военкором Владленом Татарским

В Москве завершилась церемония прощания с военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). Об этом сообщает РИА Новости.

В Москве завершилось прощание с военкором Владленом Татарским
© ТАСС

По данным корреспондента, проститься с Татарским приехали его родные, близкие и соратники, в том числе представители ЛДПР и рэпер Аким Апачев. Многие прислали венки в память о военкоре.

России, также прогремели выстрелы в память о корреспонденте.

О начале прощания стало известно 8 апреля. На траурную церемонию с погибшим изначально пришло около 300 человек. Позднее агентство прибыл основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин.

Владлен Татарский погиб 2 апреля во время взрыва в кафе на Университетской набережной. При теракте пострадали более 40 человек. Уже известно, что обвинение по этому факту предъявлено Дарье Треповой, которая, по данным Следственного комитета России, передала военному корреспонденту в кафе статуэтку со взрывчаткой.

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