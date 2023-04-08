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16 минут назад

В Москве началось прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским

Майк Габриелян

Прощание с погибшим военкором Владленом Татарским началось в Москве. Церемония проходит на Троекуровском кладбище, сообщает РИА Новости.

В Москве началось прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Друг погибшего, музыкант Аким Апачев заявил, что убийство Татарского рассеяло иллюзии: теперь все понимают, что украинский режим является террористическим, и именно поэтому ему противостоит Россия.

Попрощаться с Владленом Татарским пришел основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин. Он сказал, что Владлен не вылезал из окопов, поскольку профессия военного репортера обязывает быть под пулями каждый день. Голос военкора продолжит звучать, невзирая на его гибель.

Владлен Татарский – псевдоним военного корреспондента Максима Фомина. Он погиб 2 апреля во время теракта в петербургском кафе. Пришедшая на творческую встречу Дарья Трепова вручила ему статуэтку, в которой оказалась бомба.

Трепову отправили в СИЗО до 2 июня 2023 года.

По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры.

Президент России Владимир Путин наградил Татарского орденом Мужества посмертно.

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