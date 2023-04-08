$79.50+0.1487.10+0.37
9 минут назад

У гроба Татарского на церемонии прощания заметили кувалду

Lenta.ruиещё 6

Рядом с гробом военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) в ходе церемонии прощания была замечена кувалда. Об этом сообщает «Московский комсомолец» в своем Telegram-канале.

У гроба Татарского на церемонии прощания заметили кувалду
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Авторы канала приложили к посту фото, на котором рядом с гробом лежит большой молот. Гроб с телом военкора при этом закрыт.

8 апреля в Москве проходят похороны Владлена Татарского. Военкора похоронят на Троекуровском кладбище. На прощание с погибшим пришло порядка 300 человек.

Владлен Татарский погиб в результате взрыва в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга 2 апреля. В результате происшествия также пострадали более 40 человек. Обвинение по этому факту предъявлено Дарье Треповой, которая, по данным Следственного комитета России, передала военкору статуэтку, начиненную взрывчаткой.

Общество,Дарья Трепова,Владлен Татарский,Максим Фомин,Следственный комитет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий