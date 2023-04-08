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23 минуты назад

Посол Джанке: Маврикий работает с "Аэрофлотом" над запуском прямых рейсов из России

Газета.Ru

Маврикий работает с российской авиакомпанией "Аэрофлот" над запуском прямых рейсов между странами. Маврикийский посол в Москве Хесвар Джанке заявил РИА Новости, что надеется на запуск прямого авиасообщения с РФ в течение нескольких месяцев.

Маврикий работает с "Аэрофлотом" над запуском прямых рейсов из России
Фото: Алексей Филиппов/РИА «Новости»Алексей Филиппов/РИА «Новости»

"Многим россиянам нравится бывать на Маврикии, и мы с "Аэрофлотом" работаем над запуском прямых рейсов", - сказал он.

По его словам, этот вопрос почти закрыт, но есть еще несколько аспектов, над которыми в настоящее время ведется работа. Как рассказал дипломат, работа над открытием прямого авиасообщение ведется с января 2022 года, "так что теперь мы надеемся, что в течение нескольких месяцев появятся прямые рейсы".

Кроме того, прорабатывается также дополнительный маршрут Маврикий - Сейшельские острова - Россия, добавил посол. Ранее сообщалось, что в Росавиации активно предлагают авиакомпаниям открыть прямые рейсы в ряд стран Африки и Непал.

Общество,Аэрофлот,Росавиация,
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