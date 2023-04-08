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34 минуты назад

Российским дачникам рассказали о новых штрафах

Lenta.ru

В начале дачного сезона владельцам участков напомнили, что в случае нарушения определенных правил придется заплатить штраф. В 2023 году перечень запретов и наказаний пополнился новыми пунктами, сообщает издание «Коммерсант».

Российским дачникам рассказали о новых штрафах
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

Владельцы участков в садовых товариществах и частных домов обязаны соблюдать правила пожарной безопасности. В этом году требования смягчили: теперь можно сжигать мусор и жарить шашлыки на своей земле, но при соблюдении правил. Сжигать листву можно в 15 метрах от построек вместо 50, как это было раньше, а пользоваться мангалом — в пяти метрах от любых зданий, при этом в диапазоне двух метров не должно быть никаких горючих материалов и сухостоя. Бочки для сжигания мусора разрешено устанавливать в 7,5 метра от построек. За нарушения грозит штраф в размере от двух до четыре тысяч рублей. В условиях особого противопожарного режима сумма вырастет в десять раз.

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Садоводы обязаны ликвидировать вредные растения, например, борщевик, и сухостой на участке, а также косить траву. Штраф за несоблюдение составит пять тысяч рублей для дачника и до 500 тысяч рублей для владельца сельхозземель.

Появился штраф за мойку и ремонт автомобилей на территории СНТ — от трех до пяти тысяч рублей. В случае выявления загрязнение почвы наказание возрастет до десяти тысяч.

По-прежнему запрещено самовольно обустраивать на даче колодцы — у них, как и у скважин, должны быть сертификаты. При этом скважина не должна доходить до водоносного горизонта. В случае обнаружения нарушения ее придется ликвидировать и заплатить штраф от трех до пяти тысяч рублей.

Придется поплатиться и за неправильную установку уличного туалета. Для отходов жизнедеятельности человека нужна герметичная емкость. Расстояние от туалета до других построек, согласно санитарным правилам, должно составлять минимум 12 метров, а до колодца — не менее восьми. В противном случае грозит штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что россиянке удалось взыскать с владельца газопровода десятки тысяч рублей за отказ от его услуг по подключению газа к своему дому, которые она оплатила ранее.

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