Россельхознадзор обнаружил в халяльной продукции из Киргизии свинину

Россельхознадзор обнаружил нарушения в поставляемой из Киргизии продукции животноводства. Во ввезенной из этой страны халяльной продукции обнаружена свинина. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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"Во ввезенной из Киргизии халяльной колбасе специалистами службы обнаружена не заявленная в составе свинина и соя. При этом производитель - компания из Чуйской области Киргизии - позиционирует себя как предприятие, выпускающее мясные изделия со строгим соблюдением технологических рецептур по стандарту "Халяль", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в текущем году Россельхознадзор выявил схему незаконного транзита через Россию в адрес получателя из Бишкека свиного шпика под видом парагвайской продукции.

"Таким образом, по территории стран ЕАЭС (Евразийского экономического союза - прим. ТАСС) перевозился товар неизвестного происхождения и уровня безопасности", - подчеркнули в ведомстве.

Согласно его данным, все перечисленные факты свидетельствуют о недостаточном подходе ветеринарной службы Киргизии к включению своих предприятий в реестр поставщиков ЕАЭС, проведению государственного контроля за осуществляемыми ими отправками продукции в Россию и товарами, следующими в республику из третьих стран транзитом через таможенное пространство Евразийского экономического союза.