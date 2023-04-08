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22 минуты назад

Россельхознадзор обнаружил в халяльной продукции из Киргизии свинину

ТАССиещё 1

Россельхознадзор обнаружил нарушения в поставляемой из Киргизии продукции животноводства. Во ввезенной из этой страны халяльной продукции обнаружена свинина. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Россельхознадзор обнаружил в халяльной продукции из Киргизии свинину
Фото: ТАССТАСС

"Во ввезенной из Киргизии халяльной колбасе специалистами службы обнаружена не заявленная в составе свинина и соя. При этом производитель - компания из Чуйской области Киргизии - позиционирует себя как предприятие, выпускающее мясные изделия со строгим соблюдением технологических рецептур по стандарту "Халяль", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в текущем году Россельхознадзор выявил схему незаконного транзита через Россию в адрес получателя из Бишкека свиного шпика под видом парагвайской продукции.

"Таким образом, по территории стран ЕАЭС (Евразийского экономического союза - прим. ТАСС) перевозился товар неизвестного происхождения и уровня безопасности", - подчеркнули в ведомстве.

Согласно его данным, все перечисленные факты свидетельствуют о недостаточном подходе ветеринарной службы Киргизии к включению своих предприятий в реестр поставщиков ЕАЭС, проведению государственного контроля за осуществляемыми ими отправками продукции в Россию и товарами, следующими в республику из третьих стран транзитом через таможенное пространство Евразийского экономического союза.

В ведомстве добавили, что Россельхознадзор считает в целом недостаточным подход компетентных органов Киргизии к осуществлению ветеринарного надзора в республике при экспорте продукции животноводства в Россию. Так, результаты проведенной в марте 2023 года инспекции рыбзаводов Киргизии доказали обоснованность позиции Россельхознадзора, подтвердив наличие грубейших системных нарушений со стороны ветеринарной службы республики при сертификации экспортных партий в Россию.

Общество,ЕАЭС,Россельхознадзор,
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