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28 минут назад

В РФ разработали стандарт предоставления компенсации расходов на ЖКУ

Елена Прошина

Минтруда России разработало единый стандарт предоставления компенсации расходов на коммунальные услуги, который коснется отдельных категорий граждан. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В РФ разработали стандарт предоставления компенсации расходов на ЖКУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, документ определяет «основные требования к предоставлению компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан». В частности, стандарт устанавливает единую форму заявления на предоставления этой меры соцподдержки и определяет перечень документов с целью ее назначения.

Также предлагается установить единый срок принятия решений по вопросу компенсаций расходов на оплату ЖКУ. Он составит не более десяти рабочих дней.

Общество,Минтруд России,
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