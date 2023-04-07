В РФ разработали стандарт предоставления компенсации расходов на ЖКУ

Минтруда России разработало единый стандарт предоставления компенсации расходов на коммунальные услуги, который коснется отдельных категорий граждан. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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По данным агентства, документ определяет «основные требования к предоставлению компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан». В частности, стандарт устанавливает единую форму заявления на предоставления этой меры соцподдержки и определяет перечень документов с целью ее назначения.